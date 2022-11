Na BR 476, região da Lapa, aconteceu um grave acidente na manhã deste sábado (26). Foi uma colisão envolvendo quatro veículos, entre eles três carros e uma ambulância, que em seguida capotou no canteiro lateral, no km 185, próximo ao posto Mariental.

O acidente aconteceu por volta de 8h30 da manhã, o Siate e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para prestar atendimento. As primeiras informações são de pelo menos três feridos, uma mulher de 25 anos, enfermeira que estava na ambulância, e mais dois homens de 24 e 49 anos.

A rodovia chegou a ser bloqueada nos dois sentidos, mas o fluxo é normal na região.

