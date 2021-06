Um colisão envolvendo uma ambulância do Samu da Prefeitura de Curitiba bloqueou totalmente a pista direita da Avenida Visconde de Guarapuava, no cruzamento com a Travessa da Lapa, no Centro.

O veículo colidiu com um poste. Apesar do susto, não houve vítimas. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), o acidente provoca lentidão no trânsito da região. Não há informações se a ambulância carregava ou não um paciente.