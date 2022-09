Uma ambulância do Siate capotou no final da manhã desta quinta-feira (22), na região do Centro Cívico, em Curitiba. De acordo com informações, uma motorista de outro veículo não teria escutado a sirene e acabou colidindo com a ambulância.

O acidente ocorreu entre as ruas Comendador Fontana com a Cândido de Abreu, enquanto o veículo seguia para uma ocorrência. Ninguém saiu ferido.

O acidente deixou o transito lento na região, e várias viaturas dos Bombeiros e mesmo da Polícia Militar estão nas imediações. Dentro da ambulância que esteve envolvida estavam um socorrista e um motorista, que estavam indo atender uma ocorrência.