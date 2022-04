Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tombou sozinha ao tentar entrar na Rua Raul Kuhn, no bairro Cachoeira, em Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (14). A viatura não conseguiu vencer o estado deplorável em que se encontra a via e tombou. Por sorte ninguém ficou ferido e o atendimento inicial acabou sendo feito por outra ambulância.

O acidente ocorreu de madrugada, quando o veículo se deslocou para fazer um atendimento a uma família que mora na rua Raul Kuhn. A ambulância ficou por mais de dez hora no local até que fosse arrastada ladeira abaixo para então ser guinchada, por volta do meio dia desta quinta-feira. Aparentemente o veículo, que custa certa de R$ 250 mil, teve perda total.

A rua é de terra e bastante íngreme e o veículo não venceu passar pelo local, tombando e ainda escorregando ladeira abaixo. Moradores reclamam que a situação é ainda mais crítica quando chove, já que local vira um lamaçal que impede até a saída dos moradores de suas garagens.

Veículo tombou ao tentar prestar atendimento na Rua Raul Kuhn, no bairro Cachoeira em Curitiba. Foto Colaboração/Leitor.

Rua problemática

Em reposta ao questionamento feito pelo Meio Dia Paraná, da RPC, a prefeitura de Curitiba informou que os moradores que querem pedir melhorias em suas ruas e bairros precisam participar do programa Fala Curitiba, que promove audiências publicas com moradores.

Além disso, a prefeitura oferece o Fala Curitiba Móvel que, na próxima segunda-feira, estará próximo à Igreja do Abranches. Ou seja, é uma oportunidade para que o pedido da comunidade seja realizado. Lembrando que quanto mais pessoas forem até lá e preencherem os formulários e fazer os pedidos, melhor.

Ah, e o atendimento que seria feito pela ambulância que tombou foi realizado por outra ambulância, que foi encaminhada e chegou “ilesa” à residência de quem solicitou

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Davi apresenta Romana a Isadora Pantanal Juma sofre com a morte da mãe Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa