Comida boa e coração quentinho. Essa é a missão do Barreado dos Amigos, evento que será realizado no próximo domingo (2 de maio) e vai servir o prato mais típico do Paraná para arrecadar fundos para as ações realidades pelo Hospital das Clínicas. Quem tiver interesse precisa se apressar para garantir um dos disputados pratos ao custo de R$ 85,00 (prato individual).

A organização fica por conta da Associação Amigos do HC e o rango será responsabilidade do Restaurante D’Marina. O prato vai com 400 gramas de barreado, acompanhado por 1 filé de peixe, arroz branco, farinha de mandioca e bananas cozidas. Para a sobremesa, o clássico doce de abóbora em cubos. Todo o dinheiro arrecadado será destinado à realização do Projeto de Atenção à Pessoa Idosa

+ Leia mais: Banco de leite humano: saiba como funciona e como participar

O evento não será presencial, portando os pratos serão oferecidos para retirara em drive thru ou por delivery (com taxa de entrega padrão de R$ 12,50. Por questões logísticas, serão realizadas apenas entregas para Curitiba). Os pagamentos poderão ser feitos por boleto (pagseguro), pix e débito ou crédito (pagseguro).

Ficou interessado em saborear um barreado e ajudar numa causa nobre? O almoço será entregue ou disponibilizado no restaurante (Rua Cândido Xavier, 575, bairro Água Verde, ou entregue na casa do cliente, das 10h às 13h do domingo (28 de maio). As reservas podem ser feitas até as 12h desta quarta-feira >>> neste link <<<. Mais informações pelo telefone (41) 9 8819 5627.