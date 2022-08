A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) convocou, novamente, a primeira suplente do PT, Ana Júlia Ribeiro, para assumir mandato na Casa. Ela ocupará a vaga aberta após a cassação de Renato Freitas (PT). O vereador petista foi condenado por quebra de decoro parlamentar por perturbação de culto religioso e realização de manifestação política no interior da Igreja do Rosário, no dia 5 de fevereiro, durante manifestação contra o racismo. A nova vereadora tomará posse na sessão plenária desta terça-feira (23).

Será a segunda vez que Ana Júlia tomará posse, já que, em julho, ela foi empossada após a primeira cassação de Freitas, mas as sessões que levaram à perda de mandato de Renato Freitas foram consideradas inválidas pela Justiça do Paraná, que determinou a devolução do mandato a Freitas três dias depois.

+Leia mais! TRE impede Renato Freitas de utilizar verbas públicas em campanha eleitoral

A defesa de Renato Freitas novamente contestou na Justiça a cassação do vereador. Seu advogado, Guilherme Gonçalves, ingressou na última quinta-feira (18) com Ação Anulatória contra todo o processo ético-disciplinar que resultou na perda do mandato de Freitas. Segundo a defesa, o processo extrapolou o prazo decadencial de 90 dias para sua conclusão devendo, assim ser arquivado. A Câmara sustenta que o Regimento Interno da Casa prevê a possibilidade de prorrogação do prazo por mais 90 dias.

>>>Continue lendo a matéria na coluna do Roger Pereira, na Gazeta do Povo!