A velha estrutura de uma cancha de bocha na Praça do Abaeté (Praça Anna Maurer Rutz, Parque Linear do Rio Bacacheri), no bairro Boa Vista, em Curitiba, desabou e por pouco não causou uma tragédia na tarde desta segunda-feira (28). E não é exagero. Em pleno feriado, com a pracinha cheia de gente, a enorme e antiga estrutura de eucalipto e pesadas telhas de barro veio abaixo por volta das 15h, assustando os moradores vizinhos e pessoas que frequentam o espaço.

Era comum ver crianças brincando e se escondendo do sol debaixo daquela estrutura, que também era um ponto de passagem de pedestres. “Eu venho aqui já faz muitos anos. Já chegou até a ter campeonato de bocha. Mas veio a pandemia e essa estrutura já estava abandonada faz tempo. Eu trazia meus filhos pra brincar aqui na pracinha e agora trago meus netos. Por pouco não tivemos uma tragédia”, contou o aposentado Hamilton Leocádio Vieira da Silva, de 62 anos.

A estrutura tinha cerca de 20 metros x 5 metros. As vigas (cerca de 18 pilares) já estavam podres, conforme mostram as imagens feitas pela Tribuna.

Pilar apodrecido. Todos estavam em situação parecida na praça do Abaeté. Foto: Gerson Klaina

O local é passagem dos frequentadores do espaço, que precisaram se arriscar por cima das madeiras e quebras que se acumulavam no chão.

Hamilton relata que no meio da tarde ouviu um forte estrondo. “Nem estava ventando muito. Acho que caiu de ‘madura’ mesmo. É uma pena. O pessoal tem que olhar mais pra nossa praça. O campinho e a quadra até que tão ajeitado, mas a academia aqui tá tudo enferrujado”, lamentou. “Vive cheio de criança por aqui. É só você ver agora. Por pouco que não tinha nenhuma ali, que aí teríamos uma tragédia”.

A Praça do Abaeté fica localizada no bairro Boa Vista, no final da Rua Coronel Ary Pinho. Uma moradora da região, dona de um terreno vizinho, abriu espaço para que as pessoas cruzassem o parque por ali. Com a queda da estrutura, os frequentadores precisaram se arriscar por cima da estrutura caída.

A reportagem da Tribuna procurou a Prefeitura de Curitiba, que afirmou que “vai fazer o recolhimento dos entulhos na manhã desta terça-feira (1) e avaliar o que pode ter causado o desabamento do equipamento. Posteriormente, em conjunto com a comunidade, vai avaliar o uso do espaço”.

Frequentadores se arriscam passando por estrutura que desabou. Foto: Gerson Klaina

Fala, vigilante!

Como andam as estruturas de lazer aí perto de sua casa? Você se sente seguro para levar seus filhos e quem você ama para passear nas praças e parques aí no seu bairro? A região anda mal frequentada por meliantes? Se tiver alguma preocupação, entre em contato com a gente pelo whats!

Foto da antiga estrutura que desabou na Praça do Abaeté. Foto: Google Maps

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP! Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp. Participe dos grupos da Tribuna