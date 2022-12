A transformação das lojas do Grupo BIG em lojas do Carrefour ou do Atacadão avança pela cidade de Curitiba. Nesta terça-feira (7) uma das principais, localizadas no bairro Cabral, já mostrou sua nova fachada. Localizada na Avenida Paraná, o antigo Walmart (que havia se transformado em BIG nos últimos anos) fechou mais cedo pra balanço com a promessa de retornar as atividades nesta quarta.

+ Leia mais: Nova loja de rede paranaense de supermercados será inaugurada nesta terça

O mercado não chegou a fechar durante o processo de mudança de marca. Apenas aconteceu a reconfiguração de alguns setores internos, bem como distribuição de produtos e mudança das cores e marca. A Carrefour Brasil disse ainda não ter detalhes para divulgar sobre a nova loja, mas os clientes já perceberam a mudança.

Esta se torna oficialmente a 4ªa loja com a marca Carrefour em Curitiba (a primeira e mais tradicional fica na cidade de Pinhais, na região metropolitana da capital, a segunda no bairro Bigorrilho e a terceira no Parolin.