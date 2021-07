Após o assunto Horário de Verão voltar às discussões nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que acabou, em 2019, com a medida amada por muitos brasileiros, chegou a dizer que o horário de verão não é de interesse da maioria dos brasileiros, mesmo em meio à crise hídrica pela qual o Brasil passa. Segundo ele, “a maioria é contra porque mexe no relógio biológico”.

Porém, uma pesquisa feita no Instagram da Tribuna, que conta com 81,7 mil seguidores, apontou que a grande maioria dos participantes de uma enquete optou pela volta do Horário de Verão. Os participantes tinham que responder a seguinte pergunta: Você é contra ou a favor a volta do Horário de Verão? A pesquisa apontou que 79% era a favor da volta, enquanto 21% contra.

A retomada do horário de verão vai além da possibilidade de aproveitar aquela hora a mais após o trabalho. Segundo a Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares do Paraná (Feturismo), cerca de 100 entidades representativas do setor de hospitalidade no Brasil se uniram para pedir ao governo federal que reveja o decreto que suspendeu o horário de verão em 2019.

Para a entidade, o Horário de Verão pode aumentar o faturamento de restaurantes por causa do happy hour promovido pelos estabelecimentos neste período do dia.