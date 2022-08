A Sanepar está executando conserto emergencial na rede de água, nesta quinta-feira (04). Isto pode afetar o abastecimento em Curitiba, nos bairros, Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê, Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Santo Inácio, Rivera, São Brás e Orleans.

Em Campo Largo no Jardim Kelli Cristina, Vila Gilsy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças.

O conserto da tubulação está previsto para terminar por volta da meia-noite e a normalização do abastecimento deve ocorrer até o início da manhã de sexta-feira (05).

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.