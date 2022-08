Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba votam em segundo turno, nesta sexta-feira (5), se o mandato do vereador Renato Freitas (PT) será cassado. Na quinta-feira (4), em primeiro turno, a votação ficou em 23 votos a 7 (com uma abstenção), com a maioria dos vereadores sendo favorável, novamente, pela cassação.

A sessão no plenário da Câmara de Vereadores de Curitiba começou nesta manhã e Renato Freitas fez discurso antes de votação que pode cassar seu mandato. A Tribuna acompanha a movimentação na Câmara de Municipal de Curitiba, nesta sexta-feira.

A votação em segundo turno é do projeto de decreto do Conselho de Ética da Casa, que recomenda a perda de mandato por perturbação de culto religioso e realização de manifestação política no interior da Igreja do Rosário, em 5 de fevereiro, durante protestos contra a morte violenta de dois homens negros.

Acompanhe abaixo a sessão completa: