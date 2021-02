A prefeitura de Curitiba começou, na tarde desta segunda-feira (25), a vacinação contra a covid-19 para o grupo de profissionais de saúde de Curitiba. O pavilhão está praticamente pronto, com alas separadas e equipes prontas para receber os curitibanos, que serão vacinados de acordo com as classificações de grupos prioritários. Lembrando que a população não deve ir por conta no pavilhão. “Não venham ao Barigui”, apela Márcia Huçulak sobre início de vacinação em Curitiba, de acordo com cadastro no app Saúde Já Curitiba.

+Leia mais! Curitiba tem dinheiro para comprar 1 milhão de vacinas da covid-19, diz Greca

Além da vacinação aos profissionais de saúde que estão atuando contra a doença, segue a vacinação de idosos, moradores e profissionais de Lares e Instituições de Longa Permanência (ILPS), como asilos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que 3.046 pessoas de ILPs e também os 250 vacinadores foram vacinados.

A vacinação no Pavilhão da Cura ocorre nesta segunda-feira das 13h às 20h. Nos demais dias, das 8h às 20h, de segunda a sábado. Lembrando que a população será convocada pelo APP Saúde Já Curitiba. Idosos não devem ir por conta ao local de vacinação.

“É muito importante, estamos imunes e já pensando na segunda dose”, disse Raquel Lima, que trabalha no setor de Saúde Bucal na unidade Fanny, em Curitiba.