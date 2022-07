Especialista em crimes cibernéticos, o delegado Emmanoel David, que está à frente da Delegacia do Estelionato de Curitiba, bate um papo com a Tribuna nesta quarta-feira, ao vivo. Na pauta estão as ocorrências de golpes e como escapar das investidas cada vez mais criativas e elaboradas dos marginais.

WhatsApp, Instagram, Pix e até mesmo em embalagens descartadas no lixo. Não está fácil para o brasileiro desviar de tantas investidas dos marginais que criam situações mirabolantes para ludibriar os desavisados.

Neste papo com o delegado Emmanoel David o leitor da Tribuna poderá saber quais são as “táticas” dos criminosos e como não cair nas armadilhas criadas por eles. Bora lá? Acompanhe ao vivo!