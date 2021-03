Curitiba segue com filas entre o fim da manhã desta terça-feira (30) e início da tarde em certos locais de vacinação contra a covid-19. Havia uma fila de mais de um quilômetro no drive thru da Paróquia Santo Antônio – Boa Vista.

Nesta terça-feira a prefeitura liberou a vacinação para idosos de 68 anos. Para evitar filas e aglomerações, os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho devem procurar os pontos de vacinação pela manhã. Já os nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro devem ir aos postos de vacinação no período da tarde. A recomendação é importante, pois com a redução da idade aumenta o número de pessoas que podem receber a primeira dose, o que contribui para filas como as registradas na semana passada. Ainda não é necessário agendamento.