O governador do Paraná, Ratinho Jr, e secretários de governo apresentam, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, detalhes sobre o plano de operação para o fim da concessão das rodovias paranaenses, que ocorre neste final de semana. São quatorze praças de pedágio que deixam de operar nesta sexta-feira. A live começa 9h30, e você pode assistir diretamente aqui na Tribuna.

+Leia mais! Emergência nas estradas com pedágio? Atendimento será feito no 191, 198 e 193

Segundo o governo, o plano em questão conta com a atuação das equipes da segurança pública do Paraná em apoio à PRF, além de reforço para atendimento de guincho e de saúde, uma das grande preocupações da população em caso de acidentes, por exemplo, ou necessidade de atendimento de equipes de saúde. O Estado garantiu que irá fazer a manutenção das rodovias estaduais e que apoiará os motoristas em todas as principais rodovias.

Canalização do fluxo

Para ajustar a operação das rodovias onde estão implantadas as praças de pedágio, após o encerramento dos contratos, o DER/PR apresentou às concessionárias um modelo padrão de travessia nestes dispositivos, que inclui a instalação de barreiras e reforços na sinalização para orientar os usuários.

O objetivo da canalização de tráfego é evitar que o usuário da via, a partir do primeiro minuto após o encerramento da concessão, chegue com seu veículo na praça de pedágio (que estará desativada) e se envolva em abalroamentos e colisões com outros veículos ou com a própria estrutura da praça de pedágio.

Quais praças de pedágio vão fechar no Paraná?

Os pedágios desativados nesta sexta são em Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja (relativos à Econorte); Arapongas, Mandaguari, Presidente Castelo Branco, Floresta, Campo Mourão e Corbélia (relativos à Viapar) e São Miguel do Iguaçu, Céu Azul, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Candói (relativos à EcoCataratas).

No sábado, são abertas as cancelas dos pedágios de Prudentópolis/Relógio, Irati, Porto Amazonas, Imbituva e Lapa (relativos à Caminhos do Paraná), Balsa Nova, Palmeira, Carambeí, Jaguariaíva, Tibagi, Imbaú e Ortigueira (relativos à Rodonorte) e de São José dos Pinhais (Ecovia).

Sem pedágio no Paraná até quando?

As concessões assinadas nos anos 90 chegam ao fim às 23h59 de sexta-feira em 14 praças de pedágio, e às 23h59 de sábado (27) nas outras 13. A nova concessão, que está sendo debatida no Tribunal de Contas da União, será a maior do País, com investimentos de mais de R$ 40 bilhões nas rodovias.

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

Para assistência nas rodovias sem concessão a partir de 28 de novembro, o usuário deverá ligar para os seguintes números:

191 – Polícia Rodoviária Federal (rodovias federais)

198 – Polícia Rodoviária Estadual (rodovias estaduais)

193 – Corpo de Bombeiros (acidentes)

Web Stories