Fã é fã e não adianta! Após muita espera, finalmente chegou o dia do show do Guns n´Roses em Curitiba. Em solo paranaense, a apresentação de Axl Rose, Slash, Duff McKagan e companhia devem atrair aproximadamente 25 mil pessoas à Pedreira Paulo Leminski. Nesta quarta-feira a fila já era grande para o show de logo mais!

E claro que a Tribuna foi lá acompanhar a expectativa dos fãs e a movimentação no entorno da Pedreira. Confira!

Ambulantes aproveitam para vender itens da banda. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Show do Guns n’ Roses em Curitiba

A estrutura montada para o show do Guns n´ Roses em Curitiba é tão grande quanto a carreira da banda norte americana. O palco terá uma extensão de 24 metros de boca de cena e mais de 12 metros de altura. Os trabalhos para montagem de toda a área do show aconteceram durante esta semana.

Nesta noite, o show mobilizará diversos profissionais de palco, som e iluminação, produtores, seguranças e limpeza, além de policiais, agentes de trânsito, etc.

A estrutura trazida pelo Guns N’ Roses também conta com números superlativos. São duas carretas de som, duas de luz, uma com equipamentos de LED e mais quatro carretas com demais equipamentos da banda. O transporte dos equipamentos entre palco e caminhões será feito com empilhadeiras.

Para acomodar Axl Rose e equipe serão destinados 11 camarins e seis escritórios. A equipe técnica envolve em torno de 50 pessoas, mais aproximadamente 30 integrantes do staff exclusivo do Guns.

Esta será a 10ª vez que a banda vem ao Brasil. A última passagem foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados. Por conta da pandemia, o Guns N´Roses não faz uma turnê mundial desde 2019, por isso há uma enorme expectativa para a tour “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”, que só foi vista nos EUA e marcará essa lendária retomada. Os fãs da banda não perdem por esperar, vai ser uma catarse.

Pedidos exóticos

Para os camarins, a produção pediu 30 toalhas brancas de banho grandes, outras 15 toalhas de banho pretas, 50 toalhas de rosto pretas e quatro toalhas brancas de banho super grandes.

Após Curitiba a banda seguirá para São Paulo (24), depois, fora do Brasil, segue para para Buenos Aires (30), Montevideo (02), Santiago (05), Lima (08) e Bogotá (11).

