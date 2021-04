Em Curitiba, 97% das pessoas comparecem aos pontos de vacinação para receber a segunda dose do imunizante que completa o ciclo de proteção contra a covid-19. Pelo levantamento da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, das 74.442 pessoas que estão dentro do prazo para a segunda aplicação, apenas 2.438 ainda não compareceram a um ponto de vacinação da cidade.

O número pode ser ainda menor, pois metade dos faltantes é profissional de saúde que pode ter tomado a segunda dose em outro município.

“Uma das características da profissão do trabalhador de saúde é ter mais de um emprego, incluindo serviços de saúde de municípios da Região Metropolitana, onde também podem ser vacinados”, fala Débora Cristina de Lima Carlet, coordenadora da Central de Vacinas de Curitiba.

+ Leia mais: Vacinas contra covid-19 e gripe não podem ser tomadas juntas; veja intervalo entre elas

Para os idosos, a informação da data de retorno para aplicação da segunda dose é anotada no cartão de vacinação quando comparecem para a primeira. No caso dos profissionais de saúde e trabalhadores das forças de segurança, o agendamento ocorre pelo aplicativo Saúde Já.

Outra forma de acompanhar o prazo certo da segunda dose é pelo cronograma divulgado pela Prefeitura de Curitiba, diariamente nas redes sociais e no site da Prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Curitiba tem ligado para alertar os faltantes da segunda dose. Além da ligação, também é enviada mensagem pelo aplicativo Saúde Já.

+ Veja também: Ônibus em Curitiba: “Não podemos viver do passado”, diz representante de empresas

As duas vacinas aprovadas no Brasil têm prazos diferentes para a segunda dose, conforme recomendação dos fabricantes. No caso da Coronavac (Instituto Butantan), a segunda aplicação deve ocorrer entre o 21º e o 28º dia após a primeira dose.

Para quem recebeu a vacina AstraZeneca, da Fiocruz, a recomendação é de que a segunda dose ocorra 90 dias após a primeira.

Dúvidas sobre a segunda dose da vacina

Quando devo receber a segunda dose?

Caso a vacina seja Coronavac, o período para a segunda dose é entre o 21º e o 28º dia após a primeira. No caso da AstraZeneca, a segunda dose deve ser feita após o 90º dia a primeira aplicação.

Como conferir o dia da segunda dose?

Idosos pela data anotada na carteirinha de vacinação ou pelo a data do cronograma da 2ª dose divulgado pela Prefeitura Curitiba. Os profissionais de saúde e trabalhadores das forças de segurança pelo Aplicativo Saúde Já.

Se a data da minha segunda dose anotada na carteirinha for diferente do cronograma divulgado pela Prefeitura, o devo fazer?

Pode escolher, desde que a vacina da segunda dose esteja nos prazos certos: entre o 21º e 28º após a primeira dose da Corovanac e de 90 dias caso tenha recebido a primeira dose da AstraZeneca.



Perdi minha carteirinha, como faço para consultar o prazo da minha segunda dose?

Quem não recebeu ou perdeu a carteirinha pode consultar a data da aplicação e o laboratório da vacina, na plataforma Saúde Já, pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular (que pode ser baixado nas lojas virtuais para Android e iOS).