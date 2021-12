Com a preocupação de uma nova onda da Covid-19, apenas três dos sete municípios do Litoral do Paraná mantiveram sua agenda de festas de réveillon. Guaraqueçaba, Guaratuba e Matinhos deverão ter eventos públicos para marcar a virada de ano. Por outro lado, Antonina, Morretes, Paranaguá e Pontal do Sul cancelaram ou ainda analisam a possibilidade de ter festividades.

A agenda de eventos nas praias do estado permaneceu incerta até a última semana, principalmente por causa da situação epidemiológica dos municípios e pelo risco da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Nos últimos dias, no entanto, algumas dessas cidades confirmaram a manutenção das festas.

Foi o caso de Guaratuba, que na terça-feira (28) confirmou um espetáculo com queima de fogos, três trios elétricos e apresentação de bandas e DJs. Em nota, o município afirmou que a decisão foi tomada após “deliberação do Comitê de Gestão da Pandemia, em reunião realizada em 16/12/2021”.

“Na oportunidade, foi realizada uma criteriosa análise do cenário epidemiológico atual, demonstrando queda expressiva no número de casos ativos, acompanhando por baixa taxa de ocupação hospitalar de leitos exclusivos Covid, ausência de medidas restritivas por parte do Governo do Estado, eventos testes e feriados prolongados que não indicaram pressão na curva de transmissão e principalmente o alto índice de cobertura vacinal, tanto a nível municipal quanto estadual”, diz a prefeitura.

Em Guaraqueçaba, a festividade terá show de fogos na praça central e apresentação de artistas locais nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Além disso, o Mercado Municipal permanecerá aberto no feriado para atender os moradores e visitantes.

Matinhos, por sua vez, terá queima de fogos e trio elétrico com show do grupo de pagode Molejo. Outros artistas também devem se apresentar na virada de ano do município litorâneo.

