Em sites de busca de passagem aérea, o desconto para alguns destinos acabam deixando qualquer um com vontade de viajar. Entretanto, um destino específico tem chamado a atenção entre as opções: Cabul, capital do Afeganistão. A cidade tem sido destaque nos principais noticiários do mundo após o grupo extremista Talibã chegar ao poder.

No site de compra de passagens aéreas, a viagem inicia em Curitiba e faz escalas em Guarulhos, em São Paulo, em Dubai, no Emirados Árabes, e encerra em Cabul, capital do Afeganistão. Com custo de R$ 12 mil, ida e volta, o voo sugere ida no final do mês de setembro e retorno no início de outubro deste ano. Os voos são operados pela Azul Linhas Aéreas – trecho nacional – e Fly Emirates.

O aeroporto de Cabul não está fechado?

Segundo informações da Agência EFE, o Aeroporto de Cabul está sob controle do Talibã, após a partida do último avião militar dos Estados Unidos do Afeganistão durante a noite desta última segunda-feira (30).

Os talibãs autorizarão a retomada dos voos partindo do aeroporto de Cabul assim que resolverem “aspectos técnicos”, inclusive, podendo pedir ajuda para Turquia e Catar, afirmou nesta terça-feira (31) o principal porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, à emissora de televisão catariana “Al Jazeera”.

“Estudamos e avaliamos os aspectos técnicos e, se conseguirmos superar esses problemas, retomaremos os voos. Caso contrários, pediremos ajuda aos países amigos”, disse o representante talibã, se referindo aos governos de Ancara e Doha.

Na última quinta-feira (26), um atentado terrorista reivindicado pelo Estado Islãmico deixou mais de cem mortos. Na véspera da tomada do poder pelo Talibã, os americanos e aliados organizaram viagens para retirar seus cidadãos e afegãos. Ao todo, mais de 123 mil pessoas saíram do país em menos de duas semanas.

