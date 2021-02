O aplicativo Uber apresentou problemas nesta manhã desta segunda-feira (8) em várias capitais do Brasil, inclusive em Curitiba. Segundo relatos de usuários, não era possível ver o valor da corrida e mesmo aceitando a viagem, a próxima mensagem dava como erro. A falha já foi corrigida ainda pela manhã, mas a empresa ainda não se pronunciou.

Usuários informaram para a reportagem da Tribuna do Paraná que o app da Uber não exibia os preços para nenhuma categoria desde o Uber, Uber Promo, Comfort, Vip ou Black. Os avisos eram: “continuar sem ver o preço? Você pode ver o preço no app assim que encontrar um motorista”.

Quando teclava em “continuar”, aparecia a mensagem que algo deu errado: “preço vencido, solicite novamente”. Isso ocorria independentemente do meio de pagamento escolhido, seja cartão de crédito, dinheiro ou Apple Pay. As reclamações vieram de diversas partes do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Uber, mas até o momento da publicação da reportagem, a plataforma não tinha respondido aos questionamentos.