O diretor regional do serviço de delivery Rappi, Eric Dahese, anunciou que a plataforma vai isentar, por um mês, a taxa de entrega de produtos em Curitiba. A gratuidade passa a valer nesta quinta-feira (8) e vai até o dia 8 de maio, Dia das Mães.

De acordo com o executivo da Rappi, a medida vai contribuir na recuperação econômica do comércio durante esse período da pandemia. Dahere esteve nesta quarta-feira em reunião com o prefeito Rafael Greca, com o vice-prefeito Eduardo Pimentel e com o vereador Alexandre Leprevost.

O valor da taxa de entrega em Curitiba varia de R$ 6 a R$ 15, de acordo com a distância e o peso dos produtos. “Tivemos a ideia de fazer essa campanha para que as pessoas tenham taxa de entrega grátis durante 30 dias em mercados, farmácias, restaurantes, entre outras atividades prestadas pela Rappi”, explicou o diretor.

O prefeito Rafael Greca agradeceu a oferta da empresa para o benefício do comércio e dos cidadãos. “É uma ação que beneficia uma rede, uma cadeia que envolve prestadores de serviços e usuários do aplicativo”, disse.

Rappi é uma empresa de origem colombiana com atuação em Curitiba desde 2015. Na Páscoa, em parceria com a Prefeitura, fizeram o serviço de entrega gratuita de doações de ovos de Páscoa a comunidades carentes.