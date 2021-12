Promoção, desconto e outras palavras que todo brasileiro adora ouvir na hora da compra. E você sabia que existe um aplicativo paranaense que ajuda a encontrar preços mais acessíveis ao bolso? É o app Menor Preço. O aplicativo criado pelo governo estadual e desenvolvido em parceria pela Celepar e a Secretaria da Fazenda compara o preço de qualquer produto nos 399 municípios paranaenses.

No Menor Preço é possível encontrar os produtos mais baratos para a ceia de Natal, como peru, chocotone, lentilha, espumante, entre outros. “O uso do Menor Preço nas compras natalinas é muito útil, pois ele mostra o valor do produto em cada estabelecimento. Também é possível montar listas de compras e o app vai mostrar em qual estabelecimento você pode adquirir os itens pelo menor preço”, comenta Marta Gambini, coordenadora do programa Nota Paraná.

Como utilizar

O processo é realizado em quatro passos: seleção dos produtos, identificação dos filtros, geração do preço calculado e emissão do certificado. As informações são atualizadas em tempo real toda vez que um estabelecimento realiza uma venda.

Para utilizar, basta baixar o aplicativo gratuitamente através das plataformas ou acessar o site https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/. Depois, informe o produto, com a leitura do código de barras ou sua descrição (nome e marca) e o aplicativo utiliza a localização do consumidor para encontrar os menores preços na região.

“A tecnologia pode ser uma grande aliada da população, com o Menor Preço é possível economizar tanto nos presentes de Natal, quanto em produtos de mercado para a ceia em família, sem esquecer da celebração do próximo ano”, destaca o presidente da Celepar, Leandro Moura.

Os usuários também podem salvar uma lista e verificar onde cada produto de suas compras está mais barato. Com a lista salva, é possível procurar todos ao mesmo tempo. No total, o aplicativo já possui mais de 114 mil listas de compras cadastradas.

Veja um exemplo de pesquisa com itens natalinos

