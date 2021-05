Neste domingo de Dia das Mães (9), a plataforma Rappi irá lançar uma nova versão no aplicativo: o Rappi TURBO, que promete entregas em até 10 minutos. O objetivo da nova modalidade, neste primeiro momento, é permitir que os curitibanos presenteiem as suas mães de forma rápida.

A partir desta sexta (7) até domingo (9), os usuários poderão comprar uma flor e enviá-la para as suas mães através do botão TURBO, que estará disponível na home do aplicativo. Na sexta-feira, o horário de funcionamento é das 14h às 20h e no final de semana das 08h às 22h. A quantidade de flores disponíveis é limitada e, por isso, recomenda-se que o pedido seja feito o quanto antes.

O baixo tempo destinado para as entregas faz com que o Rappi TURBO possa atender somente algumas regiões limitadas neste primeiro momento. Porém, segundo a líder de Groceries da região Sul Giuliana Guazzelli, a previsão é que em um futuro muito próximo, o Rappi chegue à Curitiba com um raio de entregas ainda maior. “Queremos permitir que grande parte da população curitibana possa fazer seus pedidos e receber de tudo em até 10 minutos”.

Serviço:

Rappi TURBO

Sexta-feira: das 14h às 20h

Sábado e domingo: das 08h às 22h.

A quantidade de flores disponíveis é limitada e, por isso, recomenda-se que o pedido seja feito o quanto antes.

App disponível em Android e iOS

Instagram: @rappibrasil