Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro começaram a se concentrar no Centro Cívico, em Curitiba, num trecho entre o Palácio Iguaçu e a Prefeitura de Curitiba. O protesto realizado na capital segue a linha do realizado em Brasília, com apoiadores de Jair Bolsonaro pedindo intervenção militar no país, voto impresso além de faixas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A concentração começou por volta das 9 horas, quando apoiadores de Jair Bolsonaro ergueram uma bandeira verde e amarela num trecho entre a prefeitura e o governo do Paraná. Carros de som e faixas pediam intervenção federal no congresso e no STF, lembrando que estes tipos de pedidos são inconstitucionais por serem considerados antidemocráticos.

Fotos: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Bloqueios nas estradas no feriado de 7 de Setembro. Siga em tempo real!

>> Curitiba tem manifestações marcadas para este 7 de Setembro. Entenda o contexto!

Por volta das 15 horas, ainda havia manifestantes chegando para o ato no Centro Cívico. Parte da Praça Nossa Senhora de Salete e da Avenida Cândido de Abreu foi tomada por apoiadores de Bolsonaro.

Apesar da recomendação sanitária de distanciamento social e uso de máscaras para evitar a contaminação por covid-19, muitos manifestantes seguem aglomerados em parte não está usando máscaras.

A Polícia Militar acompanha a manifestação e um helicóptero da Polícia Civil sobrevoa a região do protesto. O local onde ocorre o protesto é o ponto em que aconteciam os tradicionais desfiles de 7 de setembro.

Oposição também tem protesto

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) promete uma manifestação em Curitiba a partir das 16h. “7 de setembro é dia de ocupar as ruas contra desvarios de Bolsonaro e por direitos”, diz o título da postagem.

Web Stories