Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seguem acampados e promovendo manifestações na frente dos quartéis de Curitiba. Nesta segunda-feira (02), cerca de 20 pessoas estavam na frente do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Eles seguem acampados mesmo após a posse de Lula como presidente e a saída de Bolsonaro do Brasil. O ex-presidente passou a virada de ano longe do Brasil. Ele estava em Miami, nos Estados Unidos.

Na Avenida Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, 20 pessoas ainda estavam pela manhã com bandeiras e barracas. No entanto, o caminhão de som que esteve presente desde novembro, mês do início do acampamento, já não constava no local. Alguns veículos destes protestos, inclusive, chegaram a ficar por dias estacionados onde existe estacionamento regulamentado, o EstaR.

Manifestações contra a democracia

Durante o período, os manifestantes portaram cartazes pedindo “SOS Forças Armadas”, “Exército nos salve”, “Liberdade de expressão” “Poder soberano do Povo Brasileiro”. Na capital paranaense, os atos ocorreram também em frente ao quartel do Exército no bairro Pinheirinho.