Na última terça-feira (10), o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores de Curitiba aprovou o relatório que pede a cassação do mandato do vereador Renato Freitas (PT) por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de “invadir” a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, no Largo da Ordem, durante um protesto pela morte do congolês Moïse Kabagambe.

+ Veja mais: Suspeito de abandonar carro com lutadora morta no porta-malas é preso em Curitiba

Desde então, diversas manifestações em favor de Renato foram registradas pela internet e também nas ruas de Curitiba (tem manifestação marcada para as 17h desta sexta-feira (13), com concentração no bebedouro do Largo da Ordem).

Nesta quinta-feira, a sambista e também deputada estadual por São Paulo, Leci Brandão, postou um texto contra a punição da Câmara (que ainda precisa passar pelo plenário para ser aprovada).

Veja:

Este garoto, exercendo seu direito democrático de participar de uma manifestação contra o assassinato do congolês Moïse Kabagambe, no Rio de Janeiro, está prestes a ser cassado na Câmara de Curitiba. Isso é um absurdo. É um estado ditatorial sendo exercido pelo parlamento. pic.twitter.com/BBtE01kfac — Leci Brandão (@lecibrandao) May 12, 2022

O Movimento Feminista Negra criou um abaixo assinado para pressionar os vereadores de Curitiba a não aceitar a cassação de Renato. “É necessário e urgente que sejam garantidas a vitória da verdade, da democracia do direito á vida. Renato Freitas foi eleito democraticamente com mais de 5 mil votos da população curitibana que é representada pela sua atuação política”, diz o manifeto.

+ Leia também: Bolsonaro volta a dizer que negro é pesado em arrobas e ironiza sua condenação

A meta é chegar a 25 mil assinaturas. Por volta das 11h desta sexta quase 16 mil pessoas já haviam assinado virtualmente o documento. Você pode conferir e assinar, caso queira, neste link

Apoiam o abaixo-assinado e manifesto as seguintes entidades:

– Movimenta Feminista Negra

– MNU PR Movimento Negro Unificado seção Carlos Adilson de Siqueira

– Instituto Casa da Resistência

– Coletivo Feminista Coritibano

– Movimento Negro Evangélico do PR

– Marcha Mundial das Mulheres/PR

– Frente Feminista de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral

– CUT – Pr

– MNU PR – Movimento Negro Unificado seção Carlos Adilson Siqueira

– Instituto Casa da Resistência

– Marcha do Orgulho Crespo de Curitiba

– MAP – Mulheres do Audiovisual Paranaense

– Usina de Idéias

– Instituto Lixo e Cidadania

– Movimento dos Policiais Antifascismo do Paraná