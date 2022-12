Previstas para ter início na última semana, as obras de restauração do sistema de drenagem em um trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, foram adiadas para esta segunda-feira (26). Com o começo dos trabalhos, as três pistas em direção a Pinhais serão totalmente interrompidas e o tráfego será desviado por uma das faixas da pista contrária.

A interrupção no trânsito acontece na altura do Ginásio do Tarumã em um trecho com erca de 300 metros de extensão, entre as ruas Engenheiro Antônio Batista Ribas e a Diogenis Ridgley Raciop.

Com a interdição completa da via, as equipes coordenadas pelo Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) vão iniciar as obras emergenciais para restauração do sistema de drenagem. Nas últimas semanas, as equipes da secretaria verificaram que a gravidade da erosão no local é maior do que o buraco de 40 centímetros de diâmetro na superfície informado inicialmente por moradores da região pela Central 156, no último dia 12.

Na avaliação foi constatado que, por baixo do asfalto, a força das águas pluviais decorrentes das recentes tempestades causou a quebra da caixa de ligação e tubulação que está a aproximadamente 4,5 metros de profundidade, comprometendo a galeria pluvial naquele trecho.

Ainda de acordo com a SMOP, será necessário intervir em uma extensão de 8 metros da galeria, no sentido da via, utilizando equipamentos apropriados, além do reparo na pavimentação. Na intervenção, será realizada a troca da tubulação antiga, que varia entre 80 cm e 1 m de diâmetro, e a reconstrução da caixa de ligação entre galerias pluviais do local.

Desvios nas linhas de ônibus

Com o começo da obra, oito linhas de ônibus que passam pela avenida serão desviadas para outras vias da região. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), essas linhas transportam quase 24 mil passageiros por dia. As linhas convencionais Interbairros II (Horário), Tarumã, Alto Tarumã, Sagrado Coração, Detran/Vicente Machado e Mad. Tarumã/Augusta terão desvio de itinerário pelas ruas Gen. Polli Coelho, Suécia e Diogenes Ridgley Raciop.

Os pontos de parada da Av. Victor Ferreira do Amaral, entre as ruas Gen. Polli Coelho e Diogenes Ridgley Raciop, e esquina com a Diogenes Ridgley Raciop, serão desativados até a finalização das obras.

As linhas dos ligeirinhos Inter 2 e B. Alto/Sta Felicidade também serão desviadas pelo mesmo itinerário, deixando de passar pela estação-tubo Colégio Militar, sentido Terminal Capão da Imbuia/Bairro Alto, que será temporariamente desativada.

As linhas metropolitanas Pinhais/Guadalupe e Piraquara/Santos Andrade, que são administradas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), também sofrerão alterações.