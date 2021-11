A inauguração do Park Shopping Boulevard, prevista para a última quinta-feira (11), foi mais uma vez adiada. A nova data para abertura do empreendimento é 2 de dezembro, conforme trouxe a Tribuna.

Inicialmente, a previsão era de inaugurar em setembro de 2019. A pandemia fez com que a data fosse alterada para março de 2021 e, mais tarde, para novembro. Agora, porém, o atraso no início das atividades foi para garantir o maior número de lojas abertas no momento da inauguração.

“A decisão foi em virtude de dar um pouco mais de conforto aos nossos lojistas para que tivessem mais prazo para finalizar as obras”, conta o gestor do empreendimento, Antônio Mascarenhas.

O espaço continua com aproximadamente 80% das 230 lojas locadas, mas há novidades, como a Gringa Motos, primeira operação de peças e acessórios de motos do shopping. As operações também incluem a loja âncora Pernambucanas e uma franquia da Ph.D Sports, maior franquia de academias do Paraná.

A praça de alimentação, que conta com mais de 50 restaurantes e lanchonetes, terá unidades da loja de vinhos Fine Wine, da casa de massas artesanais Volta ao Mundo e da Padaria Cecília, além de conhecidas operações de fast-food, como Burger King, KFC e McDonalds. O cinema será operado pela rede Cinépolis, que também está presente nos shopping Pátio Batel e Jockey Plaza.

Instalado no bairro Xaxim, às margens da Linha Verde, o empreendimento espera trabalhar tanto com o público da região quanto de municípios vizinhos. “Nossa expectativa é de uma mudança de hábito de consumo na região. Além disso, estamos à beira da Linha Verde e esperamos captar um pouco desse público passante. As cidades circunvizinhas nos acessam com muita facilidade”, diz Mascarenhas.