Cinco ruas do bairro Cajuru, em Curitiba, deixaram de ter poeira em dias secos e lama em dias de chuva. Após anos, obras de drenagem e pavimentação estão colocando fim a estes problemas e trazendo uma qualidade de vida melhor para os moradores da região.

O serviço ocorre nas Juarez Tadeu Morona, Laura Trizote, Custódio Borges de Andrade e Wilson Teixeira. Em outra via, na Rua Ady Lobo Sotto Maior, o trabalho foi concluído no dia 1º de agosto.

“Além do pavimento asfáltico também estamos utilizando em ruas mais estreitas o pavimento de paver. Destaco ainda que, antes de requalificar o piso, implantamos toda a infraestrutura de drenagem, com galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio”, disse Rafael Greca.

Entre as vias que receberam a infraestrutura de drenagem e o piso em paver estão as ruas Laura Trizote e Juarez Tadeu Morona. De acordo com o secretário Rodrigo Rodrigues, o material é recomendado para espaços reduzidos, de urbanização adensada e compartilhados entre veículos e pedestres.

“Entre obras de pavimentação sobre saibro concluídas, em andamento e que irão iniciar nos bairros da Regional Cajuru, temos 26 ações e 3.998 metros de ruas completamente requalificadas que servirão melhor e com mais segurança para a população”, avaliou Rodrigo Rodrigues.

Com o sonho de anos realizado, Carmelita Sibert revelou que pensou em se mudar da Rua Ady Lobo Sotto Maior, onde fixou endereço há 30 anos. A moradora contou que já não aguentava mais a sujeira da poeira e do barro. “Lutei e estou aqui para ver minha rua asfaltada e limpa. É uma alegria sem tamanho. Estou orgulhosa e terei mais qualidade de vida”, disse Carmelita Sibert.

Trechos asfaltados

– Rua Laura Trizote, trecho de 92 metros entre as ruas Leonardo Novicki e Ady Lobo Sotto Maior;

– Rua Ady Lobo Sotto Maior, trecho de 95 metros entre as ruas Eurico de Paiva Vidal e Custódio Borges de Andrade;

– Rua Juarez Tadeu Morona, trecho de 151 metros entre a Rua Eurico de Paiva Vidal e o final da rua;

– Rua Custódio Borges de Andrade, trecho de 235 metros entre a Rua Santa Lucia e o final da rua;

– Rua Wilson Teixeira, trecho de 115 metros entre as ruas Cidade de Umuarama e Custódio Borges de Andrade.

