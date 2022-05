Os moradores do Conjunto Marselha, na CIC, em Curitiba, vão contar, a partir do próximo sábado (21), com ônibus na porta de casa. A linha 828 C. Comprido/C. Raso passa a ter itinerário alterado para as ruas Juvino Ransolim, Jaziel Sotto Maior Lagos e Frei Lívio Panizza, nos dois sentidos.

A Tribuna contou a história dos moradores pelos olhos de um jovem que precisava caminhar 1km para pegar o busão.

A novidade é aguardada pela população da região há tempos, mas dependia da abertura da Rua Jaziel Sotto Maior Lagos, obra que foi concluída recentemente pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Se antes os moradores da região tinham que percorrer até dois quilômetros para chegar ao ponto de ônibus, agora têm mais conforto e segurança nos deslocamentos, diz Mychelli Esperança, representante do Conjunto Marselha. “Eu tenho filho cadeirante e quando precisava usar o ônibus era um empenho para percorrer a distância”, lembra ela, que reuniu duas mil assinaturas para pedir à Prefeitura a implantação dos pontos de ônibus. “Há também a questão da segurança. Muitos estudantes tinham que andar o longo trecho do ponto anterior até suas casas de noite. Tivemos casos de assaltos e até sequestros”, conta.

+ Veja também: Frio intenso modifica a rotina no campo e na cidade, com alta no preço de produtos

“Com a obra, conseguimos viabilizar essa alteração de itinerário da linha C.Comprido/C.Raso para poder atender o usuário da região com menor tempo de deslocamento e mais segurança”, lembra o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.

Santiago Aguiar, coordenador de assuntos comunitários da Regional CIC, lembra que essa era uma alteração muito aguardada pela população e que contribui para a segurança, mobilidade e o desenvolvimento local. A abertura da via garantiu a ligação entre as áreas conhecidas como Conjunto Marselha e Vila Sandra. Os serviços para abertura e requalificação da rua alcançaram um trecho de 210 metros da Rua Juvino Ransolim que a partir da intervenção se uniu à Rua Jaziel Sotto Maior Lagos.

Com o pavimento em asfalto, a Rua Juvino Ransolim recebeu completa infraestrutura de drenagem com galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio e calçada. No trecho que faz a ligação com a Rua Jaziel Sotto Maior Lagos o asfalto foi requalificado, passou por serviços de correção geométrica que deixaram a via mais larga, recebeu calçadas em paver (blocos de concreto), com acessibilidade e uma travessia elevada para garantir a segurança dos pedestres.

+ Veja também: Cinco museus de Curitiba que são pouco conhecidos e que valem a visita; confira

A abertura da rua permitiu a integração dos moradores do bairro, garantiu maior conforto, segurança e melhores condições de mobilidade às pessoas”, diz o secretário municipal de Obras, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Novos pontos

Por dia útil, 2.154 passageiros utilizam a linha C.Comprido/C. Raso, que percorre 26,5 quilômetros em 91 minutos. A linha ganhou oito novos pontos e a realocação de um ponto na Rua João Dembinski com Fr. Lívio Panizza, sentido Terminal Fazendinha. Cartazes foram colocados nos novos pontos informando a mudança do itinerário.

Na Rua João Dembinski, onde foram desativados alguns pontos de ônibus da linha, a população continua a ser atendida pelas linhas 40 Interbairros IV e 720 Fazendinha/C. Comprido (reforço nos horários de pico).