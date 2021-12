O tempo mudou completamente em Curitiba do meio para o fim da tarde deste domingo (12). Pela manhã o sol pegou forte e os termômetros chegaram aos 32ºC, segundo o Simepar. Depois, perto das 15h, as nuvens fecharam e o dia em Curitiba ficou com cara de chuva e de “poucos amigos”. Pouco depois da chuva, o sol apareceu para encerrar o domingão.

+Leia mais! Após ter “forno ligado”, Curitiba terá semana com chuvas e temperaturas amenas

A previsão do Simepar aponta realmente uma mudança no tempo para este início de semana. A partir de segunda-feira (13) o tempo será chuvoso, com possibilidade de até 22 milímetros de chuva neste começo de semana.

No decorrer da semana, a chuva ainda marca presença, mas com menor intensidade na capital.

As temperaturas terão uma leve queda, com máxima de 28ºC na segunda-feira e uma queda ao longo da semana.

+Leia mais! Bêbada, mulher despenca com carro em riacho em Curitiba e dois morrem