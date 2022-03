Barulho da explosão de bombas caseiras, pessoas presas e trânsito fechado. O domingo a tarde na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do Shopping Palladium, no bairro Portão, em Curitiba, segue agitado. O Esquadrão Antibombas foi chamado para atender a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, três indíviduos que estavam em um veículo Gol branco foram detidos por estarem portando bombas caseiras. Uma sacola branca está dentro do carro com os explosivos e o Esquadrão Antibombas irá analisar se o produto tem risco de explosão.

Devido a possibilidade de estouro, o sentido Bairro está fechado ao transito, que está complicado.