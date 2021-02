A chuva que chegou a Curitiba e região na noite de terça-feira (23) deve permanecer ao longo desta quarta-feira (24). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria que estava no Rio Grande do Sul chegou ao Paraná e, além de pancadas isoladas, agora o tempo fica mais fechado e chuvoso, inclusive, com risco amarelo de temporal. A chuva é importante por causa da momento de seca e estiagem pelo qual a região passa. Reservatórios que abastecem Curitiba e região estão com uma média de 47,44%.

Em Curitiba, segundo o Simepar, a quarta-feira deve registrar temperaturas máximas em torno dos 26ºC, com mínimas perto dos 18ºC. São quase 6º C a menos do que foi registrado na terça-feira, quando a máxima quase bateu os 32º C e deu ao dia aquela sensação de calorão abafado. Foi o segundo dia mais quente do ano.

Ainda conforme o Simepar, o tempo fica instável e com grande presença de umidade até a quinta-feira (25), quando também deve chover em Curitiba. A expectativa pela chuva tem sido alta na região por causa do nível baixo dos reservatórios de captação de água da Sanepar. Desde o ano passado, a empresa de abastecimento tem realizado cortes no fornecimento de água. O atual rodízio da Sanepar é de 36 horas em 36 horas.

Litoral

Nas praias do Paraná também chove nesta quarta-feira. Segundo o Simepar, a frente fria que chegou do Sul do Brasil aumenta a quantidade de chuva que vinha caindo no Litoral, nos últimos dias. As temperaturas Máximas também caem um pouco.

Conforme aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem registrar temperaturas entre 22º C e 28º C.