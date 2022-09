Choveu bastante em Curitiba e região metropolitana nas últimas horas. De acordo com boletim do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), foram medidos 5,4 milímetros de precipitação. A chuva tende a diminuir nas próximas horas e a partir de amanhã a previsão aponta uma semana cheia de emoções para quem não gosta da instabilidade do clima na capital.

Neste sábado, o tempo deve permanecer fechado. As chuvas mais significativas aconteceram na faixa central do estado, com Guarapuava/Entre Rios registrando 41,6 milímetros. Na sequência da chuva, como quase sempre nesta época do ano, o frio vem à galope.

No domingo o Paraná amanhe com temperaturas em queda. Existe risco de ocorrência de geadas na “metade sul” do Estado, pois o resfriamento é mais expressivo na área de divisa com Santa Catarina. Nebulosidade variável ao longo do dia. À noite o tempo volta a ficar instável a partir das áreas de divisa com o Mato Grosso do Sul e de fronteira com o Paraguai.

A semana segue fria, com previsão de retorno da chuva na terça-feira para várias regiões do estado. Quarta a temperatura média sobe e partir de quinta, dispara. A máxima neste dia está prevista para 26ºC, com tempo aberto, e a na sexta chega a 28°C. No litoral, máxima prevista de 30°C.