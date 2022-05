A vida do casal Joice e Jaime Figueiró virou de ponta-cabeças nos últimos quatro dias. Após parir o pequeno Luan em em pleno show da banda de rock Metallica, no último sábado, em Curitiba, a tatuadora recebeu uma ligação do vocalista James Hetfield assim que o roqueiro soube da inusitada história que acontecia nos bastidores do show que aconteceu no Estádio Couto Pereira.

Ela registrou a emoção de falar com James Hetfield em postagens no seu perfil do Instagram. “Adeus a todos vocês, porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do JAMES nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Tá gravado hahaha. Não tenho mais palavras”, disse numa postagem.

Joice fez todo um preparo para poder assistir ao show da banda preferida sem maiores riscos à sua saúde e ao do filho que nasceria nas próximas semanas. Os dois shows de abertura passaram “na boa”, mas durante a apresentação do Metallica, faltando poucas músicas para o final, as contrações começaram. Atendida pela equipe médica local, Joice teve o seu parto ainda nas dependências do estádio, e foi uma das atrações principais de uma noite histórica para os amantes do rock.