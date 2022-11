O imóvel que abrigou o tradicional Armazém Zequinão por décadas – mercearia do Jardim do Social, em Curitiba, que abriu as portas em 1946 – está à venda. Fechado desde o ano passado, após a morte do Sr. Gabriel Alceu Zequinão, que faleceu em dezembro de 2021, aos 83 anos, o lugar que já apresenta mato crescido e paredes mais sujas, agora vai ficar apenas na lembrança de seus saudosos clientes e vizinhos.

A mercearia com fachada bege e duas portas vermelhas, em uma das esquinas da Rua Fagundes Varela, sempre foi referência do comércio na região. Com o passar do tempo, Alceu ou Varanda, como era mais conhecido, se adaptou, mas manteve aquele de ar infância e aconchego que o espaço representa para algumas pessoas.

O local era tão querido pelos moradores que em 2017 foi reformado pelos próprios clientes. A reforma incluiu lavagem e nova pintura na fachada, conserto de portas e janelas, capinação das pedras em frente à construção e limpeza do poste e do orelhão.

O Armazém passou por uma reforma em 2017 com a ajuda dos vizinhos. Foto: Reprodução/Facebook.



Despedida

Durante a pandemia da Covid-19, o Armazém permaneceu fechado, mas Alceu ou Varanda, era visto nas ruas caminhando e conversando com os vizinhos. A morte dele, no dia 27 de dezembro de 2021, comoveu centenas de pessoas, que lamentaram sua partida em uma página no Facebook.

“Seu Varanda…meus sentimentos à família e com certeza sempre será lembrado pela esquina famosa da Fagundes Varela e sua eterna simpatia”, relatou uma seguidora da página no Facebook “Amigos do Bairro Jardim Social”.

Sr. Gabriel Alceu Zequinão era muito querido no bairro. Foto: Reprodução/Facebook.



