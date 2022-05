Começou na sexta-feira (13), pela Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no Campo Comprido, a troca de luminárias de LED que nos últimos dias apresentaram instabilidade e piscavam. Os equipamentos têm garantia e a substituição do material, que está sendo coordenada pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), não trará nenhum custo ao município.

A reportagem da Tribuna contou pelo menos 15 delas piscando na semana passada, no trecho entre a avenida Cândido Hartmann, no Bigorrilho, e o Teatro Positivo, no Campo Comprido, na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza.

A troca das luminárias acontecerá de forma gradativa, ao longo das próximas semanas, com previsão de conclusão em até 60 dias. Além da Ivo Zanlorenzi, serão trocadas na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, avançando depois para importantes vias dos bairros Mossunguê, Campo Comprido, Bigorrilho, Água Verde, Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho, Rebouças, Parolin, Hauer, Boqueirão, Centro, Seminário, Campina do Siqueira, Alto do Glória, Juvevê, Cabral, Bacaheri, Boa Vista, Tingui, Atuba, Cristo Rei, Jardim Botânico, Cajuru e Abranches.

Curitiba já conta com 80 mil luminárias em tecnologia LED, o que representa 50% do parque de iluminação pública da cidade. As luminárias que apresentaram problemas fazem parte apenas de um lote usado na modernização do sistema. Antes de instaladas, todas estavam certificadas e passaram pelos ensaios laboratoriais exigidos pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia).

Central 156

O cidadão pode entrar em contato com a Central 156 e solicitar reparos sempre que perceber quando uma luminária se apaga, se permanece acessa mesmo durante o dia, piscando ou se apresenta algum tipo de problema que necessite reparo.

A solicitação pode ser feita pelo telefone 156; via Central de Atendimento 156 (chat online), com link em Serviço online; e pelo aplicativo Curitiba 156. Esta plataforma mobile é disponibilizada nas versões Android na loja Google Play e iOS na Apple Store. Detalhes sobre o aplicativo estão no endereço https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/aplicativo-curitiba-156/667.