Após uma semana de muita chuva, que geraram estragos e enchente em um parque aquático, mas que também trouxeram um alento no nível dos reservatórios que abastecem Curitiba e região, o final de semana promete ter momentos de tempo mais aberto e com sol, segundo a previsão do Simepar. O sol deve aparecer na capital paranaense no sábado (6) e domingo (7), mas sempre entre nuvens.

Segundo o Simepar, o sábado vai apresentar sol com muitas nuvens no começo do dia. Próximo da tarde, o tempo abre um pouco, mas nada muito significativo. A máxima alcança 25° graus com uma queda para o período noturno. Apesar do tempo aberto, ainda há um alerta de temporal válido para o período da manhã.

A dica do fim de semana da Tribuna do Paraná é dar aquela descansada em casa e quando for dar uma viajada pela internet, pense em realizar a inscrição de cursos online. Você sabia que uma pesquisa apontou que 38% das pessoas com tempo livre estão buscando conhecimento? Bora lá e depois avisa a gente, beleza?

Voltando ao tempo, em Guaratuba, no litoral do Paraná, a condição climática vai ser semelhante ao de Curitiba, mas com o tempo um pouco mais fechado. A máxima vai bater 26° graus e para este sábado não tem previsão de chuva.

No interiorzão querido, a chuva aparece na região norte. Em Maringá, o Simepar aponta para 83% de possibilidade de usar o guarda-chuva. Um grande abraço e ótimo fim de semana. #Ficaemcasa!