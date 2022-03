Curitiba não teve entrada de nenhum paciente com Covid-19 nos hospitais terça-feira (22). É a primeira vez em dois anos de pandemia que nenhuma internação por coronavírus é feita na capital.

“Essa marca é uma alegria imensa, comemorei tanto quanto a chegada da vacina. Aliás, nós não tivemos nenhuma nova internação justamente por causa da vacinação”, comemora a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, que postou foto de leitos vazios em suas mídias sociais.

No pico de internações da crise sanitária, 188 pacientes com Covid-19 chegaram a dar entrada nos hospitais de Curitiba em um único dia em março de 2021. Dois meses depois, em maio, os hospitais ampliaram os leitos e mesmo assim colapsaram, com a demanda de internações ultrapassando os 100% das vagas. Neste mesmo mês do colapso que levou o primeiro lockdown na capital, a fila de espera por um leito de UTI chegou a 286 pacientes no dia 13 de maio.

A marca de zero novos pacientes internados veio na mesma semana em que Curitiba alcançou 80% da população completamente vacinada da Covid-19 com duas doses ou dose única da vacina da Jansen, totalizando. Segunda-feira (21), pouco mais de 1.558.510 curitibanos já haviam fechado o ciclo vacinal.

Em um mês, os casos diários despencaram 85%. Em 22 de fevereiro, 1.164 curitibanos foram diagnosticados com Covid-19. Um mês depois, esse número caiu para apenas 169 novas infecções. Já o número de casos ativos, ou seja, de pessoas infectadas, caiu 82% em um mês. Foi de 11.015 em 22 de março para 1.910 pessoas infectadas em 22 de março.