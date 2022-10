O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu no final da manhã desta terça-feira um Alerta Laranja (Perigo) para o estado do Paraná, com duração de 12 horas. Assim, pede-se atenção à ocorrência de chuvas fortes e volumosas (de até 100 mm ao dia), além de ventos fortes durante todo o período (ventos que podem chegar a 100 km/h).

O alerta, mais do que nunca, precisa ser levado a sério, visto que as chuvas causaram bastante estrago em algumas cidades do Paraná nas últimas horas, bem como em cidades de Santa Catarina. Em Francisco Beltrão, região Sudoeste do Paraná, uma casa inteira chegou a ser arrastada pela correnteza de um rio que estava 6,5 metros acima do normal.

+ Veja mais: Casal realiza sonho de ter Kombi panificadora móvel para vender delícias em condomínios de Curitiba

“O tempo continua instável, com chuvas e algumas trovoadas no Paraná, principalmente entre o setor oeste e centro-sul do estado. Na imagem de satélite, destaque para região com maior instabilidade atmosférica e onde ocorrem chuvas com trovoadas”, disse o meteorologista Fernando Mendes.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).