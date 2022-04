Mais da metade dos 54 deputados estaduais paranaenses (29 de 54) e 12 dos 30 deputados federais trocaram de partido durante a janela partidária encerrada às 23h59 da última sexta-feira. As mudanças de sigla, visando as eleições de outubro, alteraram significativamente a distribuição de forças políticas no estado e consagrou o PSD, do governador Carlos Massa Ratinho Junior, como o maior partido do Paraná.

O partido filiou nada menos que três deputados federais e 12 deputados estaduais e, mesmo perdendo um parlamentar, chega a sete representantes na Câmara dos Deputados e incríveis 15 na Assembleia Legislativa.

Quem também fez muito bem o trabalho de recrutamento durante a janela partidária foi o PP. O partido presidido pela deputada estadual Maria Victória teve um saldo de mais dois deputados federais e três estaduais, chegando a quatro parlamentares em Brasília e seis no centro cívico de Curitiba.

Mesmo ganhando apenas um deputado estadual no período, o PT torna-se o partido com a terceira maior bancada: três deputados federais e cinco estaduais, beneficiado por debandadas em partidos como o PSB, o PSC e o União Brasil. Empatado com o PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está justamente o PL, do presidente Jair Bolsonaro, com exatamente o mesmo número de parlamentares. O partido ganhou três deputados estaduais.

O partido que mais sofreu na janela foi o PSB, que perdeu seus cinco deputados estaduais e um deputado federal, ficando com apenas um parlamentar na Câmara dos Deputados. O PSC perdeu cinco parlamentares, ficando com apenas um deputado estadual e o PV perdeu seus quatro parlamentares, mas filiou um novo deputado federal. PTB e Patriota perderam seus dois deputados (um estadual e um federal cada) e ficaram sem representação no parlamento. O Podemos também não tem mais nenhum deputado, mas mantém seus três senadores.

Partido Deputados federais Deputados estaduais PSD Leandre, Luisa Canziani, Luiz Nishimori, Sandro Alex, Sargento Fahur e Vermelho Ademar Traiano, Adelino Ribeiro, Alexandre Curi, Artagão Junior, Cobra Repórter, Evandro Araújo, Francisco Bührer, Luiz Claudio Romanelli, Mauro Moraes, Paulo Litro, Pedro Paulo Bazana, Rodrigo Estacho, Tercílio Turini e Tiago Amaral PP Christiane Yared, Osmar Serraglio, Pedro Lupion e Ricardo Barros Galo, Guto Silva, Luiz Carlos Martins, Maria Victória, Soldado Adriano José e Tião Medeiros PT Enio Verri, Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu Arilson Chiorato, Luciana Rafagnin, Professor Lemos, Requião Filho e Tadeu Veneri PL Filipe Barros, Giacobo e Paulo Martins Delegado Jacovós, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Marcel Micheletto e Ricardo Arruda União Brasil Felipe Francischini e Ney Leprevost Dr. Batista, Elio Rusch, Luiz Fernando Guerra, Nelson Justus, Nelson Luersen, Plauto Miró e Reichembach Republicanos Aroldo Martins e Diego Garcia Alexandre Amaro, Cantora Mara Lima, Delegado Fernando, Homero Marchese e Marcio Pacheco MDB Hermes Parcianello e Sergio Souza Anibelli Neto e Nereu Moura Pros Aline Sleutjes e Toninho Wandscheer Boca Aberta Junior e Soldado Fruet PSDB Valdir Rossoni Cristina Silvestri, Mabel Canto e Michele Caputo PDT Gustavo Fruet Goura Cidadania Rubens Bueno Douglas Fabrício PV Aliel Machado PSB Luciano Ducci Solidariedade Luizão Goulart DC Coronel Lee PSC PTB Patriota Podemos