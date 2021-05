A sexta-feira (7) será de frio em Curitiba e região, com chuvas fracas e espalhadas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima prevista para a capital não deve passar dos 13º C. Uma frente fria que chegou ao Paraná e atua no oceano, desde a quinta-feira (6), favorece a nebulosidade variável. Ao mesmo tempo, a sua passagem traz uma massa de ar frio que predomina. No Litoral, também deve esfriar.

Em Curitiba, o alerta de tempo frio já aparecia no sistema do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde quinta-feira. E o Simepar registrou mínimas em torno dos 10,1º C ao amanhecer desta sexta-feira. Já a máxima, que não sobe tanto e fica perto dos 13º C, indica que o dia só passará tranquilo para quem se agasalhar.

“Temperaturas baixam bruscamente no Paraná, principalmente no período da tarde, inclusive com registros menores de 10 graus na região sul. Na grande Curitiba até litoral ainda há chance de chuva fraca ao longo de sexta-feira”, explicou o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar.

Vale ressaltar que são previstas temperaturas abaixo dos 10° C na maioria das cidades desde a fronteira com o Paraguai até a região metropolitana de Curitiba. O alerta laranja do Inmet, emitido na quinta, acontece quando uma região tem previsão de queda de temperatura maior do que cinco graus.

No Paraná, a temperatura mais baixa foi registrada em Palmas, com 2,9ºC, Clevelândia com 4,9ºC, General Carneiro com 5 ºC e União da Vitória, com 5,4ºC.

Litoral

Nas praias do Paraná – e em regiões mais da metade norte do estado – a nebulosidade será variável nesta sexta-feira. Assim como em Curitiba, as temperaturas caem à beira-mar. Segundo o Simepar, as máximas não passam dos 16º C na região litorânea. Na quinta-feira, as praias tiveram máximas em torno dos 23º C.

A nebulosidade também ajuda na ocorrência de chuvas isoladas. Segundo o Simepar, nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná o céu deve seguir encoberto ao longo do dia. Ao amanhecer, os termômetros devem estar registrando temperaturas em torno dos 13º C.