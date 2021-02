A paranaense Neodent, líder no segmento de implantes odontológicos no Brasil, está abrindo 200 vagas nas áreas de produção, qualidade, logística, processos e manutenção. As contratações fazem parte de um plano de expansão da empresa que teve impulso no ano passado com a inauguração de uma nova fábrica em Curitiba, a ClearCorrect. O investimento foi calculado em R$ 150 milhões.

As vagas podem ser consultadas no site da companhia (clique aqui para acessar e saber como se inscrever). O processo seletivo segue até o final de janeiro.

De acordo com a empresa, há previsão neste ano de novidades em cirurgia guiada e do lançamento de uma nova solução estética para o mercado da implantodontia.