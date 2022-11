Após mais de 6 horas sem passar veículo algum, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foram liberados, por volta das 13h30, os dois sentidos do quilômetro 6 da BR-277. O trecho tinha bloqueado no fim da madrugada por manifestantes bolsonaristas e anti-Lula que são contrários ao resultado das urnas.

Motoristas que ficaram horas presos no congestionamento – sob um forte calor digno do litoral paranaense nesta época – relataram uma situação de caos gerada pelos manifestantes que não deixavam ninguém passar. Por volta das 13h40 o fluxo era intenso, mas livre no trecho que liga Curitiba a Paranaguá.

Protestos anti-Lula

Os manifestantes são contrários a Lula, eleito presidente nas últimas eleições e que irá tomar posse em 1º de janeiro. Os protestos já foram considerados antidemocráticos e ilegais, já que existem determinações da justiça que proíbem tais manifestações.

Veja que incrível!