A Prefeitura de Curitiba está concluindo a requalificação do asfalto das ruas João Américo de Oliveira e Egon Reinaldo Heidinger, no Cabral. Somados, são 800 metros de asfalto novo. A pavimentação ocorre após a implantação de uma galeria subterrânea de águas pluviais que completa o sistema de contenção de cheias do Rio Juvevê.

Na última sexta-feira (27), o prefeito Rafael Greca, acompanhado do secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, vistoriou os trabalhos na etapa final da reciclagem do piso.

Na João Américo de Oliveira, onde a estrutura de captação de águas pluviais foi implantada, a nova pavimentação acontece em um trecho de 680 metros, entre a Fernandes de Barros e Munhoz da Rocha.

Já na Rua Egon Reinaldo Heidinger, as melhorias alcançaram 100 metros de extensão, desde o cruzamento com a João Américo de Oliveira até a Clovis Bevilaqua. “Esse asfalto celebra o fim da obra da imensa galeria de águas da chuva do Rio Juvevê, que, com o desenvolvimento da cidade, infelizmente acabou encerrado em catacumba de concreto. As ruas ganham asfalto novo com o fim da grande intervenção subterrânea no rio que já é parte da história de Curitiba”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Obras Públicas destacou outras duas vias do bairro contempladas com a requalificação do pavimento. Nas quatro ruas, são 1.310 metros de novo asfalto. “Também receberam obras a Rua Camões, no trecho de 440 metros entre a Augusto Stresser e Jaime Balão, e a Deputado Carneiro de Campos, nos 100 metros entre a Rua Camões e Padre Germano Mayer”, disse Rodrigues.

Prevenção de alagamentos

A requalificação do pavimento da Rua João Américo de Oliveira acontece após a implantação de sistemas de contenção de cheias no Rio Juvevê, importante obra de macrodrenagem executada em três pontos da região para tornar os bairros Alto da XV, Cristo Rei, Hugo Lange e Cabral mais resistentes aos danos causados por chuvas fortes.

Sob a João Américo de Oliveira, a Prefeitura implantou uma galeria reservatório, assim como sob a Rua do Herval e a Rua Camões. Juntas, as três estruturas têm capacidade de reserva de 9 milhões de litros de água, volume que depois de armazenado vai sendo liberado à medida que o temporal diminui.

O novo sistema de macrodrenagem teve as obras coordenadas pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Melhorias na via

Morador há mais de quatro décadas da Rua João Américo de Oliveira Sobrinho, o engenheiro Afonso Celso Beraldi comemora as intervenções realizadas na via.

“São obras importantes pois ajudam a dar fim a problemas históricos de alagamento. Com a obra de drenagem isso deve ter ficado no passado e o novo asfalto valoriza os imóveis e melhora a nossa qualidade de vida”, disse Beraldi.

Para Marcelo Pimentel Bueno, presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), sediado na via, as obras também são motivo de esperança.

“Havia prédios com problemas de erosão devido aos alagamentos constantes. A galeria vai minimizar os impactos das chuvas fortes e o novo asfalto garante boas condições de acesso”, comentou Bueno. No prédio da Fundepar trabalham 215 funcionários que foram diretamente beneficiados com as melhorias no entono do edifício.

A aposentada Marival Tavares é moradora da Rua Egon Reinaldo Heidinger e foi ao encontro do prefeito para falar sobre a satisfação de ter visto a via ser requalificada.

“Que alegria ter a oportunidade de te contar que adoramos as melhorias. A rua que antes alagava está livre do incômodo e com asfalto novo e bonito”, disse a aposentada.