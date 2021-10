Um grave acidente na manhã deste domingo (24), em Curitiba, poderia ter se transformado em tragédia na Linha Verde. Um automóvel Peugeot 206 bateu com violência sobre manilhas que orientavam o desvio que há no local para obras de canalização de um riacho no local.

Uma mulher era quem dirigia o veículo e um homem, ambos não identificados, era o passageiro. O carro voou sobre as manilhas após a colisão.

Segundo testemunhas, logo após o acidente, os dois ocupantes do carro, que milagrosamente não se feriram com gravidade, entraram num outro carro que parou logo em seguida e deixaram o local. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e o carro foi abandonado pelos ocupantes.

Foto: Colaboração / Jorge Prado (@jorgeprado72)