Após reclamações, principalmente entre os usuários da região metropolitana, a Urbanização de Curitiba S/A reforçou as linhas de ônibus nos pontos de maior demanda para atender aos usuários do transporte no horário do pico da tarde nesta quarta-feira (08), feriado da padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

A partir da alta demanda verificada no período da manhã, quando a operação foi com tabela de feriado, a Urbs promoveu, ao longo do dia, a colocação de mais veículos em operação. Foram reforçadas linhas de biarticulados que atendem os terminais do Pinheirinho, Portão, Sítio Cercado, Cabral, Santa Cândida e Campo Comprido, a estação Eufrásio Correia e também colocados ônibus extras nas linhas Circular Sul, Campo Comprido CIC, Interbairros VI, Interbairros II e do Ligeirinho Inter 2.

