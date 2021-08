O próximo sábado (28) traz de volta não só o friozinho e a chuva para Curitiba, mas também a chance de escolher seu novo Amigo Bicho sem sair de casa – e pode ser até debaixo das cobertas. A live de adoção da Rede de Proteção Animal, que já virou tradição do fim de cada mês, vai ser transmitida a partir das 10h pelo Facebook da Prefeitura de Curitiba.

A expectativa do diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, é chegar o mais próximo possível dos resultados do último Amigo Bicho, do final de julho. “Tivemos um recorde de adoções resultantes da procura da população após a última live, com 17 animais ganhando novas famílias”, comemora.

Desta vez, serão mostrados 20 cães já aptos à adoção. “Isso significa que esses animais resgatados pelo nosso serviço de atendimento emergencial (ambulância) já foram tratados, estão castrados, vacinados e desverminados”, explica a chefe do Serviço de Monitoramento de Animais Domésticos, Cristiane Goya. “Eles também são microchipados para receber os dados dos novos tutores”, completa.

Se houver interesse em adotar algum dos animais mostrados na live, basta encaminhar uma mensagem via WhatsApp para o número 41 99963-0233. Será solicitado que o cidadão responda a um breve questionário sobre adoção responsável antes que seja marcada a visita para conhecer o cãozinho.

“Agendamos as visitas respeitando as normas sanitárias para que não haja aglomeração”, reforça Cristiane. O Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar) fica na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC, e funciona todos os dias, das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30.

Mais chances para adotar

Além das lives promovidas mensalmente pelo município, é possível conhecer os animais disponíveis para adoção pelo site e pelo Facebook da Rede de Proteção Animal.

Serviço: Live Amigo Bicho de adoção de cães e gatos

Data: 28/8 (sábado)

Horário: 10h

Transmissão: Facebook – Prefeitura de Curitiba

