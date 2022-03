A terça-feira de Carnaval (1.º) , dia que abre o mês de março de 2022, deve ser mais um dia de calor em Curitiba e no Paraná como um todo. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria que se aproxima pelo Sul do Brasil deixa o dia abafado e com temperaturas acima dos 30º C em várias regiões do estado.

VIU ESSA? Paraná tem a maior comunidade de ucranianos do Brasil; saiba como chegaram, preservam sua cultura e temem a guerr

Na região da capital, além do dia quente, há possibilidade de pancadas de chuvas de verão à tarde. “Tempestades com raios e fortes rajadas de vento podem ocorrer. Há chance de queda de granizo em algumas cidades, incluindo no setor Leste”, explica a meteorologista Ana Luísa Cruz, do Simepar.

LEIA MAIS – Carnaval no Litoral do PR já soma mais de 100 prisões e milhares de pessoas abordadas pela PM

As temperaturas em Curitiba, segundo o Simepar, devem variar entre 22º C e 30º C.

Litoral

Quem viajou até as praias do Paraná para curtir o Carnaval também deve curtir um dia quente nesta terça. Conforme o Simepar, a máxima prevista para a região do Litoral é de 30º C. Assim como em Curitiba, a umidade e o calor deixam a sensação de tempo abafado.

Pancadas de chuva também estão previstas para as praias. O Simepar aponta o mesmo risco de tempestade com raios e ventos fortes, principalmente à tarde.