A Bairru Urbanismo retomou nesta segunda-feira (10) as obras de demolição do Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, região metropolitana da capital. Após dois dias de iniciadas no final do ano passado, as obras haviam sido suspensas por decisão liminar da Vara da Fazenda Pública de Pinhais. No entanto, na última sexta-feira (7), o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná suspendeu os efeitos da liminar.

Com a suspensão da liminar e com a autorização dada pela Prefeitura Municipal de Pinhais, em 15 de dezembro do ano passado, para realizar a “demolição das benfeitorias não averbadas existentes na área”, a Bairru Urbanismo, empresa responsável pelo projeto do Bairru PARC, retomou ontem (10) as obras de desmobilização do Autódromo, com a retirada de partes da pista original, boxes e arquibancadas.

Bairro planejado

O projeto Bairru PARC é um bairro totalmente planejado, com novas tecnologias e conceitos, que foi planejado em parceria com o escritório do arquiteto Jaime Lerner, -morto em maio de 2021.

O projeto foi criado pela Bairru Urbanismo e ocupará uma área de 560 mil metros quadrados em Pinhais (PR), região metropolitana de Curitiba. A empresa deseja torná-lo referência no mercado imobiliário nacional como uma Operação Urbana Consorciada (OUC). O projeto baseia-se nos princípios do novo urbanismo: Diversidade, Identidade, Mobilidade, Coexistência e Sustentabilidade.

